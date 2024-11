Nova Siri da Apple terá capacidade de conversar e entender contexto

Mesmo que esteja focada em trazer mais funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) para a versão iOS 18, a Apple está atualmente trabalhando em novidades que farão parte da próxima geração do sistema operacional.

Segundo o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, uma dessas novidades é, supostamente, uma versão aprimorada da assistente digital Siri, baseada em um novo modelo de linguagem avançado – conhecido como Large Language Model (LLM, em inglês). Ao que tudo indica, essa nova geração da Siri está sendo testada separadamente, com o objetivo de substituir a versão atual da assistente digital.

De acordo com Gurman, a nova Siri será capaz de realizar ações no iPhone e de conversar com os usuários, compreendendo o contexto das perguntas feitas.

A expectativa é de que essa nova versão da Siri seja lançada com o iOS 19 no iPhone e com o macOS 16, na primavera de 2026.

