Estudo revela detalhes do núcleo da Lua: esférico e similar ao ferro

Um estudo publicado no ano passado na prestigiada revista científica Nature apresentou novos dados sobre a composição do núcleo da Lua. A pesquisa, liderada pelo astrônomo Arthur Briaud, trouxe avanços significativos ao revelar mais detalhes sobre o centro do nosso satélite natural.

De acordo com a investigação, o núcleo lunar tem formato esférico e uma densidade semelhante à do ferro. Essas conclusões foram alcançadas por meio da análise de dados sísmicos da Lua, utilizando a propagação de ondas acústicas para desvendar características estruturais do interior lunar.

“O estudo questiona a evolução do campo magnético da Lua ao confirmar a existência de um núcleo interno. Além disso, sustenta a teoria de uma reviravolta global do manto, oferecendo insights importantes sobre a cronologia do bombardeamento lunar nos primeiros bilhões de anos do Sistema Solar”, destaca o artigo assinado pelo astrônomo do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), na França.

Os modelos elaborados pela equipe indicam que o núcleo externo da Lua possui um raio de aproximadamente 362 quilômetros, enquanto o núcleo interno apresenta um raio estimado de 258 quilômetros, fornecendo novos parâmetros para a compreensão da estrutura e da história evolutiva da Lua.

