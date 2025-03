Sete dicas essenciais para deixar seu celular mais rápido; confira

© Shutterstock

O uso frequente do celular pode, em muitos casos, reduzir um pouco o desempenho do dispositivo. No entanto, não é preciso aceitar essa obsolescência como inevitável. Existem alguns hábitos que podem ajudar a manter o celular funcionando com mais eficiência e prolongar sua vida útil.

O site TechTudo listou alguns truques que podem ajudar a manter o desempenho do dispositivo e a retardar o impacto do tempo e da evolução tecnológica, garantindo um funcionamento mais rápido e eficaz.

Confira abaixo as dicas para deixar o seu celular mais rápido:

Reinicie o celular com frequência;

Mantenha espaço disponível no armazenamento interno;

Apague arquivos desnecessários;

Limpe o cache dos navegadores;

Encerre ou limite a execução de aplicativos em segundo plano;

Desative animações;

Mantenha o sistema operacional sempre atualizado.

Adotar essas práticas pode garantir que seu celular continue funcionando de forma eficiente, sem que o desempenho seja comprometido com o passar do tempo.



Leia Também: Reforce a segurança do celular no Carnaval para evitar prejuízos com golpes do Pix e furtos