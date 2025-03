Brasil quer ter supercomputador entre os cinco mais poderosos do mundo

© Reuters

Tornar o supercomputador Santos Dumont um dos cinco mais poderosos do mundo é meta do país na corrida tecnológica. A aposta é da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que participou nesta quarta-feira (12) do programa Bom Dia, Ministra, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo a ministra, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado no ano passado, já tem iniciativas em andamento, como o próprio upgrade do supercomputador e a criação de datacenters para amazenamento e processamento de dados.

A ministra informou que existem três projetos de IA generativa (essa que conversa por chat com o usuário) avançados no Brasil, sendo dois no Sudeste e um no Piauí.

Luciana Santos disse ainda que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), usa inteligência artificial para melhorar a previsão de calamidades.

"É uma tecnologia desenvolvida lá que é algo inovador da inteligência brasileira, que vai prever os acidentes em 72h. A gente não tinha essa precisão", explicou.

No programa, a ministra ainda falou sobre os 40 anos de criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e as ações para aumentar a participação da mulher na produção científica.

Leia Também: WhatsApp testa limite de mensagens para reduzir spam e contatos estranhos