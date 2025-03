Como ver online o eclipse lunar da madrugada desta sexta (14)

© Getty Images

BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Um eclipse lunar total ocorrerá na madrugada desta sexta-feira (14). Se você não conseguir, por algum motivo, olhar para o céu para apreciar o fenômeno com os próprios olhos, a internet pode ajudar.

O Observatório Nacional fará uma transmissão do eclipse em seu canal no YouTube. O início está agendado para 0h30 (horário de Brasília) de sexta e se estenderá por toda a madrugada.

Não se engane pelo horário, porém. O começo do eclipse penumbral (entenda mais abaixo) começará próximo à 1h da madrugada. Contudo, o ponto potencialmente mais esperado, o eclipse lunar total, só começa às 3h26.

O canal de YouTube do site Time and Date também terá uma transmissão ao vivo do eclipse.

O Observatório Griffith, em Los Angeles, também terá sua transmissão, que poderá ser acompanhada aqui.

Se em algum momento, porém, houver uma janela para uma rápida olhada para os céus, basta procurar a Lua -e torcer para o céu estar limpo.

O Observatório Nacional aconselha que as pessoas olhem em direção ao oeste para achar nosso satélite natural.

O ECLIPSE

Um eclipse lunar ocorre quando a Lua passa pela sombra terrestre, o que confere um visual avermelhado ao satélite natural da Terra.

Ele ocorre quando a Lua está "dentro" da umbra, a sombra mais interna do nosso planeta. Apesar de a Terra estar na frente do Sol, os raios solares ainda conseguem passar pela atmosfera terrestre e iluminar, de modo tênue, a superfície lunar. Mas, mais especificamente, são os comprimentos de onda mais longos -como vermelho e laranja- que atravessam a atmosfera da Terra, enquanto os mais curtos se dispersam. Daí a razão da aparência avermelhada.

Há ainda a penumbra, uma parte mais externa e tênue da sombra terrestre. Ao estar nessa área, o escurecimento da Lua é leve o suficiente para passar despercebido.