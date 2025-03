Facebook, Instagram e Threads vão começar a testar opção do X

© Getty Images

A Meta anunciou que começará a testar a sua versão das Notas da Comunidade, inspiradas na funcionalidade semelhante da rede social X, a partir do dia 18 de março nos Estados Unidos.

De acordo com o site The Verge, o teste será realizado no Facebook, Instagram e Threads, e a Meta explicou que, inicialmente, as notas não aparecerão nas publicações, pois o objetivo é avaliar o processo de criação e avaliação dessas notas.

A gigante de tecnologia liderada por Mark Zuckerberg também revelou que, até o momento, cerca de 200 mil pessoas se mostraram dispostas a testar as Notas da Comunidade nas redes sociais da Meta.

A Meta iniciou o processo de verificação de fatos em dezembro de 2016, após a eleição de Donald Trump, em resposta às críticas sobre a disseminação de "notícias falsas" nas plataformas digitais.

Durante anos, a Meta trabalhou com mais de 100 organizações em mais de 60 idiomas para combater a desinformação.

No entanto, a empresa encerrou seu programa de verificação de fatos em janeiro, quando Mark Zuckerberg afirmou que os verificadores de fatos haviam se tornado "politicamente tendenciosos".

