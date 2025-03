WhatsApp terá terceiro visto azul? O que se sabe até agora

© Getty Images

Nos últimos dias, começaram a circular rumores sobre a possibilidade de o WhatsApp lançar uma atualização que permitiria aos usuários saber se alguma de suas mensagens foi reencaminhada para outra pessoa. A novidade seria indicada por um "terceiro" visto azul.

A ideia desse terceiro visto azul é oferecer mais privacidade aos usuários, garantindo que eles saibam se suas mensagens foram compartilhadas com outras pessoas sem o seu conhecimento ou consentimento. Alguns rumores até indicam que esse terceiro visto azul já estaria disponível para alguns usuários, como uma nova opção na seção de Privacidade nas configurações do WhatsApp, com o nome "Recibo de leitura avançado".

O site WABetaInfo, especializado em divulgar funcionalidades e opções em fase de testes nas versões beta do WhatsApp, não fez menção ao desenvolvimento dessa funcionalidade. A página oficial do WhatsApp também não traz informações sobre essa opção, afirmando apenas que, atualmente, os usuários veem no máximo dois vistos azuis, indicando que o destinatário leu a mensagem.

Embora essa funcionalidade possa ser considerada no futuro pelo WhatsApp, no momento, não há indícios de que esteja sendo testada ativamente, sendo, portanto, apenas um rumor.



