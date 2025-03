Sonda da NASA avistou 'companheira' que falhou chegada à Lua

© NASA

A Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) da NASA captou uma fotografia onde é possível avistar a Athena, sonda enviada para a Lua pela Intuitive Machines, que não conseguiu pousar na superfície lunar como previsto.

Conforme comprovado por uma fotografia compartilhada pela empresa privada, a Athena está atualmente deitada de lado e, como os painéis solares do equipamento não estão na posição correta para recarregar energia, é evidente que a sonda acabará deixando de funcionar.

Esse desfecho ocorreu no dia 6 de março, enquanto a fotografia captada pela LRO foi registrada no dia seguinte. Na imagem, é possível ver a Athena na região conhecida como Mons Mouton, no polo sul da Lua.

© NASA

