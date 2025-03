Hackers estão se fazendo passar pelo Booking, alerta Microsoft

© Shutterstock

A Microsoft emitiu um alerta sobre uma campanha de ‘phishing’ que utiliza o Booking para enganar empresas do setor hoteleiro.

De acordo com uma publicação no blog da Microsoft Threat Intelligence, os responsáveis por esse esquema enviam e-mails para funcionários de hotéis, fingindo ser clientes que fizeram reservas pela plataforma Booking. Dessa forma, induzem as vítimas a baixar um software malicioso.

Uma vez instalado, esse software pode roubar credenciais e dados bancários, causando consequências de longo prazo para as vítimas.

Por isso, é recomendável que, em vez de acessar o Booking por e-mail, os usuários entrem diretamente na plataforma para verificar suas mensagens.

