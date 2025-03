Vídeo mostra recepção calorosa da Estação Espacial aos novos astronautas

© X / NASA_Johnson

A missão Crew-10 da NASA chegou à Estação Espacial Internacional (EEI) neste domingo, 16 de março, trazendo quatro novos ocupantes para a estrutura em órbita da Terra: as astronautas norte-americanas Anne McClain e Nichole Ayers, o japonês Takuya Onishi e o russo Kirill Peskov.

Com a chegada da nova tripulação, significa também que os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que estão na EEI desde junho do ano passado devido a problemas com a cápsula Starliner, estão prestes a retornar à Terra.

De acordo com a NASA, Wilmore, Williams e outros dois astronautas devem iniciar a viagem de volta na próxima quarta-feira, 19 de março.

Enquanto isso, é possível conferir no vídeo acima como a tripulação da Estação Espacial Internacional recebeu calorosamente os novos membros da missão Crew-10.

