Meta impede que ex-diretora promova livro sobre tempo passado na empresa

A Meta conseguiu garantir que a ex-diretora do Facebook e denunciante Sarah Wynn-Williams continue promovendo e distribuindo seu livro sobre a experiência de trabalhar por sete anos na gigante tecnológica.

No livro, intitulado "Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism", Wynn-Williams alega, entre outras coisas, ter sido vítima de assédio sexual por parte de Joel Kaplan, o atual responsável pelo departamento de Política Pública Global da Meta.

De acordo com a BBC, a decisão da American Arbitration Association determina que a ex-diretora do Facebook deve evitar "amplificar quaisquer comentários depreciativos, críticos ou prejudiciais" sobre a empresa, conforme o que estiver sob seu controle.

