Eclipse solar total é registrado da Lua por missão da Firefly

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada da última sexta-feira (14), enquanto da Terra se apreciava um eclipse da Lua, do satélite natural a visão também era um eclipse, mas de outro tipo. O módulo robótico Blue Ghost, que está na superfície lunar desde o dia 2 deste mês, captou o momento em que o nosso planeta ficou diante do Sol, resultando num eclipse solar total.

A Firefly Aeropace, responsável pelo módulo, conseguiu produzir as imagens e transmiti-las para a Terra. Segundo a empresa texana, é a primeira vez na história que uma missão privada operava na Lua durante esse fenômeno -antes, o único voo comercial bem-sucedido a alunissar foi o da Intuitive Machines, no ano passado, com o módulo Odysseus.

O Blue Ghost, que está no Mare Crisium, uma das bacias no hemisfério próximo da Lua (aquele que se pode ver aqui da Terra), fez a primeira foto do fenômeno às 2h30 de sexta. Uma hora depois, quase todo o planeta cobre a estrela, que forma um anel de luz no entorno da Terra. Em um dos registros também é possível ver Mercúrio e Vênus.

A câmera do módulo registra todo o fenômeno, até o momento em que a Terra bloqueia completamente a luz solar. Na mesma madrugada, a imagem que se via daqui era diferente. A Lua passou pela sombra do planeta, ganhando um aspecto avermelhado.

Isso ocorre quando a Lua está "dentro" da umbra, a sombra mais interna do nosso planeta. Apesar de a Terra estar na frente do Sol, os raios solares ainda conseguem passar pela atmosfera terrestre e iluminar, de modo tênue, a superfície lunar. Mas, mais especificamente, são os comprimentos de onda mais longos -como vermelho e laranja- que atravessam a atmosfera da Terra, enquanto os mais curtos se dispersam. Daí a razão da aparência avermelhada.

O próximo eclipse está previsto para o dia 29 deste mês. Na ocasião, da Terra será visto um eclipse solar parcial -que não será visível do Brasil. E, da Lua, o módulo Blue Ghost provavelmente não estará mais funcionando até lá para nos proporcionar uma perspectiva do satélite.

O módulo completou 14 dias de operação no solo lunar e provavelmente não deve sobreviver à noite lunar, quando as temperaturas despencam para -170 graus Celsius. A Firefly diz que recebeu a última leva de dados às 20h15 deste domingo (16).

De acordo com a empresa, todos os objetivos da missão foram cumpridos. A Blue Ghost transmitiu mais de 119 gb de dados para a Terra. "Estamos incrivelmente orgulhosos das demonstrações que o Blue Ghost possibilitou, desde rastrear sinais de GPS na Lua pela primeira vez até perfurar mais fundo na superfície lunar do que nunca", afirmou o CEO da Firefly, Jason Kim.