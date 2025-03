Veja o teste de resistência ao iPhone 16e! Será que passou?

© YouTube / JerryRigEverything

O iPhone 16e é o mais recente celular da Apple a chegar ao mercado e, como tal, começam aparecer vários tipos análises, opiniões e vereditos sobre este novo dispositivo móvel compacto que, na prática, é o ‘sucessor’ do iPhone SE.

Uma dessas avaliações é do canal JerryRigEverything no YouTube, conhecido por colocar à prova a resistência e durabilidade dos celulares que acabam de chegar ao mercado. O iPhone 16e é o mais recente a ser submetido a este teste, acabando por ter todas as superfícies riscadas, a tela submetida a altas temperaturas e, por fim, até a tentativas de ser quebrado ao meio.

Caso esteja interessado em adquirir o iPhone 16e e tenha dúvidas sobre a durabilidade este novo modelo, o vídeo abaixo pode ajudar a satisfazer-lhe a curiosidade.

