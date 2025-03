Astronautas da Nasa iniciam retorno à Terra após 9 meses

© <p>Shutterstock</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às 2h05 desta terça-feira (18) uma cápsula Crew Dragon desacoplou da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Nela, viajam os astronautas da Nasa Barry Eugene Wilmore, 62, e Sunita Williams, 59, que se despedem do laboratório nove meses após terem chegado para uma missão originalmente de oito dias.

Dividem a cápsula com eles o astronauta Nick Hague, também da Nasa, e o cosmonauta Alexandre Gorbounov. Os dois últimos ficaram menos tempo na estação, cinco meses. Eles viajaram em setembro à ISS na nave da SpaceX com dois assentos vazios reservados para Wilmore e Williams.

Wilmore e Williams estão voltando para a Terra numa nave da SpaceX, mas partiram rumo ao espaço em 5 de junho do ano passado em uma cápsula CST-100 Starliner. Aquele voo foi a estreia da nave desenvolvida pela Boeing em uma missão tripulada.

Mas alguns problemas na Starliner, ainda a caminho da ISS, inicialmente estenderam a missão. E, mais tarde, culminaram a decisão da agência espacial americana de decidir que ela voltaria vazia para a Terra e que os seus astronautas retornariam depois em uma outra nave, da SpaceX, de Elon Musk.

Relembre os principais momentos da missão que começou com um feito da Boeing, que foi a segunda empresa do mundo a mostrar a capacidade de levar astronautas à órbita em um veículo próprio, e termina com os astronautas regressando à Terra na nave de sua concorrente. A previsão é que a nave pouse no mar às 18h57 desta terça (18).



5 DE JUNHO DE 2024

No topo de um foguete Atlas 5, fabricado pela United Launch Alliance (ULA), a cápsula Starliner CST-100 é lançada de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), às 11h52 (de Brasília). A bordo estão Wilmore e Williams, comandante e piloto da missão, respectivamente. É a estreia da Starliner em voo tripulado, e a Boeing torna-se a segunda empresa do mundo a lançar astronautas à órbita em um veículo próprio.

6 DE JUNHO

Durante o voo são identificados vazamentos de hélio no sistema de propulsão, o que inutilizou 5 dos 28 propulsores usados para manobrar a cápsula no espaço -a cápsula utiliza hélio para adicionar pressão ao propelente dos propulsores. A falha atrasa a acoplagem da Starliner a ISS, que acaba sendo feita. Wilmore e Williams se juntam aos sete tripulantes da ISS -quatro americanos e três russos. A previsão é que a missão da dupla dure oito dias.

12 DE JUNHO

A Nasa e a Boeing anunciam que a missão retornaria à Terra em 18 de junho. Antes, o dia originalmente programado era o 14 daquele mês. O motivo da mudança é a necessidade de mais tempo para examinar os problemas na nave

14 DE JUNHO

Uma nova data para a volta é anunciada: 22 de junho.

21 DE JUNHO

A nova previsão de retorno passa a ser 26 de junho.

26 DE JUNHO

A missão fica sem uma data definida para regressar à Terra.

28 DE JUNHO

Enquanto engenheiros analisam os propulsores da cápsula, a Nasa e a Boeing negam que Wilmore e Williams estejam presos ou abandonados na ISS.

"Não estamos presos na ISS", diz Mark Nappi, gerente do programa Starliner, durante uma entrevista coletiva.

"Quero deixar muito claro que Barry e Sunita não estão abandonados no espaço", afirma Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da Nasa. "Nosso plano é trazê-los de volta na Starliner e levá-los para casa no momento certo."

10 DE JULHO

Em sua primeira entrevista coletiva, Wilmore e Williams dizem estar confiantes na capacidade da Starliner de levá-los de volta à Terra.

"Tenho um pressentimento muito bom no meu coração de que esta nave espacial nos trará para casa, sem problemas", diz Williams.

"Estamos absolutamente confiantes", afirma Wilmore. "Aquele mantra que você ouviu: o fracasso não é uma opção."

6 DE AGOSTO

Nasa anuncia adiamento de voo de rotina de astronautas à ISS em um mês, na missão Crew-9, para dar mais tempo para a definição de um plano para a Starliner.

7 DE AGOSTO

Nasa admite concretamente a possibilidade de levar Wilmore e Williams de volta à Terra em uma cápsula Crew Dragon, da SpaceX. Até então, a agência só havia falado genericamente em "planos de contingência", sem especificar detalhes.

24 DE AGOSTO

Nasa anuncia que seus dois astronautas vão regressar à Terra em uma cápsula Crew Dragon, da SpaceX, concorrente da Boeing, em fevereiro de 2025.

"A Nasa decidiu que Butch e Suni vão retornar com a Crew-9", afirma o administrador da agência espacial americana, Bill Nelson, na abertura da entrevista coletiva, referindo-se aos astronautas pelo apelido deles.

Nelson mencionou a importância do foco na segurança e lembra os acidentes com os ônibus espaciais Challenger (1986) e Columbia (2003) para destacar a mudança de cultura interna que emergiu dessas tragédias.

7 DE SETEMBRO

À 1h01 (de Brasília), a Starliner pousa vazia no no deserto de White Sands, no Novo México, EUA. A cápsula da Boeing, que desacoplou da ISS às 17h04 do dia anterior, é a primeira americana projetada para realizar a descida em terra firme -todas as demais, do passado e do presente, faziam amerissagens (pousos no mar).

19 DE SETEMBRO

Williams celebra seu aniversário na Estação Espacial. Ela completou 59 anos.

29 DE SETEMBRO

A cápsula Crew Dragon acopla à ISS, um dia após ser lançada em um foguete Falcon 9, de Cabo Canaveral. Viajam na nave espacial da SpaceX apenas o astronauta Nick Hague e o cosmonauta Alexandre Gorbounov na missão Crew-9. Os outros dois assentos ficam vazios para, no retorno, serem ocupados por Wilmore e Williams.

14 DE NOVEMBRO

Nasa afirma que Williams está saudável e não tem nenhum problema médico. O pronunciamento, incomum, é motivado por notícias que sugeriam que a astronauta enfrentasse problemas de saúde durante sua estadia em órbita. As publicações, por sua vez, desencadearam rumores nas redes sociais.

18 DE DEZEMBRO

Nasa adia para fim de março o retorno de Williams e Wilmore, mas não especifica uma data no mês. Ainda naquele mês, a dupla celebra o Natal na ISS.

29 DE DEZEMBRO

Wilmore celebra seu aniversário na ISS. Ele completou 62 anos.

28 DE JANEIRO DE 2025

Em um post no X, Musk diz que Donald Trump pediu à SpaceX para trazer para casa "o mais rápido possível" Williams e Wilmore.

Horas depois, Trump, em uma postagem no site Truth Social, confirma o pedido, afirmando que "Elon em breve estará a caminho", sem estabelecer um prazo para a viagem de retorno.

A exigência do republicano é uma intervenção incomum de um presidente dos EUA nas operações da Nasa.

29 DE JANEIRO

Após a manifestação de Musk e Trump, a Nasa afirma que cumpriria o plano de retorno de Williams e Wilmore assim que fosse possível.

12 DE FEVEREIRO

Nasa troca a cápsula Crew Dragon a ser usada na Crew-10 rumo à ISS. A decisão antecipa o lançamento dessa missão, com quatro astronautas, de 25 para 12 de março.

O retorno de Wilmore e Williams depende da chegada desses integrantes da Crew-10. Com o envio deles, é possível manter a equipe americana da estação em níveis normais.

4 DE MARÇO

Em entrevista coletiva, Wilmore e Williams dizem que a decisão de mantê-los todo esse tempo em órbita foi estritamente técnica.

"Do nosso ponto de vista, política não teve nenhum papel", afirma Wilmore.

A declaração se contrapõe a uma afirmação de Musk, que disse no X que a gestão Biden havia mantido os astronautas na ISS por razões políticas.

16 DE MARÇO

À 1h04, a Crew Dragon com os quatro astronautas da missão Crew-10 acopla à ISS, cerca de 29 horas depois de ser lançada em foguete Falcon 9 do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida.

A Crew-10 é formada por dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers, um da Jaxa, Takuya Onishi, e o cosmonauta Kirill Peskov.

18 DE MARÇO

Às 2h05, Wilmore e Williams deixam a Estação Espacial, nove meses após chegarem para uma missão inicialmente prevista para durar oito dias. Além deles, viajam na Crew Dragon o astronauta Nick Hague e o cosmonauta Alexandre Gorbounov.

