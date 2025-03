Após 9 meses no espaço, astronautas retornam com recepção inesperada

Após nove meses de espera, os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams finalmente retornaram à Terra, vindos da Estação Espacial Internacional. Eles chegaram acompanhados por mais dois astronautas em uma cápsula da SpaceX e pousaram nesta terça-feira (20) no Golfo do México.

Entre os vídeos que circulam sobre o retorno, um em especial tem chamado atenção: imagens mostram golfinhos nadando ao lado da cápsula onde estavam os astronautas — uma recepção inusitada que, sem dúvida, Wilmore e Williams apreciaram, especialmente após uma missão que deveria durar apenas alguns dias ter sido estendida por vários meses.

Wilmore e Williams partiram para a Estação Espacial em junho de 2024 a bordo da cápsula Starliner, da Boeing. No entanto, devido a problemas técnicos na nave, os astronautas foram impedidos de retornar e tiveram sua volta adiada sucessivamente.

A NASA e a SpaceX encontraram uma solução ao integrar o retorno dos dois astronautas à missão Crew-9, junto com o norte-americano Nick Hague e o russo Aleksandr Gorbunov, garantindo um retorno seguro à Terra.

“Estávamos nos preparando para isso há nove meses e não poderia estar mais orgulhoso da versatilidade da nossa equipe e da capacidade de se adaptar e impulsionar o futuro da exploração espacial humana”, afirmou Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da NASA, segundo a Associated Press.

Astronauts who were stuck in space for nine months splashing down in the Gulf of America and immediately being surrounded by a pack of dolphins is one of the coolest things I’ve ever seen.

