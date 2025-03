Nvidia e xAI se unem a aliança global para investir em IA

© Getty Images

A Nvidia e a xAI, startup fundada por Elon Musk, passaram a integrar a Aliança Global de Investimento em Infraestrutura de Inteligência Artificial (AIP), que busca captar US$ 30 bilhões para investir no setor, principalmente nos Estados Unidos.

A coalizão foi criada em setembro de 2023 e já conta com gigantes como Microsoft, BlackRock, GIP (Global Infrastructure Partners) e MGX, além da própria BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. Com as novas adesões, a aliança fortalece ainda mais seu papel como referência no avanço da infraestrutura para inteligência artificial (IA).

Meta é captar até US$ 100 bilhões para infraestrutura de IA

Além do objetivo inicial de arrecadar US$ 30 bilhões, a aliança tem um plano ainda mais ambicioso: mobilizar até US$ 100 bilhões em investimentos, incluindo financiamento via dívida, para expandir e acelerar a infraestrutura de IA globalmente.

A Nvidia, que continuará atuando como consultora técnica, contribuirá com sua expertise em computação acelerada e fábricas de IA, ajudando a otimizar as operações dos data centers. Enquanto isso, empresas como GE Vernova e NextEra Energy se comprometeram a colaborar no desenvolvimento de soluções energéticas para suportar a crescente demanda desses centros tecnológicos.

Microsoft e BlackRock lideram iniciativa desde setembro

A Microsoft, a gestora BlackRock, o fundo GIP e a empresa de tecnologia MGX anunciaram a criação dessa aliança em 18 de setembro de 2023, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de inteligência artificial nos Estados Unidos e em países parceiros.

