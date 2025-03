Astrônomos detectam oxigênio na galáxia mais distante já observada

© Reuters

Astrônomos identificaram a presença de oxigênio na galáxia mais distante do Universo já observada, segundo anunciou nesta quinta-feira (21) o Observatório Europeu do Sul (ESO). A descoberta foi feita por meio do radiotelescópio ALMA, instalado no deserto do Atacama, no Chile, e operado por um consórcio internacional que inclui o ESO.

A galáxia em questão é a JADES-GS-z14-0, localizada a uma distância tão grande que sua luz levou 13,4 bilhões de anos para chegar até a Terra — ou seja, ela existia quando o Universo tinha apenas cerca de 400 milhões de anos (a idade estimada do Universo é de 13,8 bilhões de anos).

A detecção do oxigênio surpreendeu os cientistas. De acordo com o ESO, as galáxias nascem repletas de estrelas jovens formadas basicamente por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes no cosmos. Elementos mais pesados, como o oxigênio, surgem apenas com o ciclo de vida das estrelas, sendo liberados no espaço quando essas estrelas morrem.

Por isso, acreditava-se que o Universo, com apenas 300 a 400 milhões de anos, ainda não teria tido tempo suficiente para formar galáxias ricas em elementos pesados.

“A prova de que uma galáxia já estava tão evoluída num Universo ainda tão jovem levanta novas questões sobre quando e como as galáxias começaram a se formar”, afirmou o astrônomo italiano Stefano Carniani, coautor de um dos estudos, citado em comunicado oficial do ESO.

Galáxia tem 10 vezes mais elementos pesados do que o esperado

Os dados obtidos pelo ALMA mostram que a galáxia JADES-GS-z14-0 possui cerca de 10 vezes mais elementos pesados do que se previa, o que aponta para uma formação muito mais rápida e eficiente de estrelas nos primórdios do Universo do que se pensava até então.

A descoberta será publicada em dois estudos científicos nas revistas especializadas The Astrophysical Journal e Astronomy & Astrophysics. Segundo os pesquisadores, o achado pode revolucionar os modelos atuais sobre a formação e a evolução das galáxias.





