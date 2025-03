Molécula rara de enxofre pode ajudar a entender origem da vida na Terra

© Shutter Stock

Um tipo raro de molécula de enxofre, conhecida como metil mercaptano deuterado simples (CH₂DSH), foi detectado em uma estrela jovem parecida com o Sol — e pode ser uma pista importante sobre como a vida surgiu na Terra. O enxofre é um elemento essencial para todas as formas de vida, sendo um dos principais componentes de aminoácidos e proteínas.

A descoberta foi possível graças ao trabalho da cientista Hayley Bunn, do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, em parceria com a Universidade de Saskatchewan (Canadá). Usando a instalação de luz síncrotron Canadian Light Source (CLS), a equipe conseguiu criar uma espécie de "impressão digital" da molécula, observando como ela vibra e gira quando exposta à intensa luz do síncrotron.

Segundo Hayley Bunn, o objetivo é descobrir como moléculas biológicas mais complexas podem se formar no espaço e em que tipos de ambientes isso seria possível. “Queremos entender até onde conseguimos ir quimicamente para formar moléculas ligadas à vida, e que condições são necessárias para isso”, explicou em comunicado. “Seria interessante saber como essas moléculas são transferidas para planetas — e, com sorte, como contribuem para a vida.”

A descoberta foi publicada na revista The Astrophysical Journal Letters e está sendo usada por outros pesquisadores da equipe internacional para buscar moléculas similares em regiões distantes do universo.

O uso do sincrotrão CLS foi essencial para o estudo, já que os sinais vibracionais do CH₂DSH são extremamente sutis e difíceis de detectar com fontes convencionais de luz. “Existem poucos sincrotrões no mundo capazes de fazer espectroscopia de terahertz com alta resolução — talvez quatro — e o CLS é um deles”, afirmou Bunn. A instalação também oferece acesso remoto e suporte técnico especializado para pesquisadores ao redor do mundo.

A equipe ficou surpresa com a complexidade dos padrões vibracionais e rotacionais dessa molécula, o que reforça seu potencial como marcador em buscas por sinais químicos relacionados à origem da vida. No entanto, os cientistas ainda enfrentam desafios para compreender toda a química por trás dessa estrutura.

Leia Também: Entenda o significado escondido dos emojis da série 'Adolescência'