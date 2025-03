Missão de sonda lunar chega ao fim com fotografias de pôr do sol

© Instagram / fireflyaerospace

A missão lunar Blue Ghost chegou ao fim nesta semana e, para encerrar com chave de ouro, a Firefly Aerospace compartilhou no Instagram oficial as últimas imagens captadas pela sonda na superfície lunar.

As fotos mostram um pôr do sol visto da Lua, um evento que, segundo o site Digital Trends, ocorre apenas uma vez por mês. A sonda pousou na Lua no dia 2 de março e sua missão foi concluída em 16 de março, tendo conseguido reunir energia solar suficiente para coletar dados durante um total de cinco horas na noite lunar.

Vale lembrar que a Blue Ghost teve como objetivo coletar informações para ajudar a NASA a preparar futuras missões do programa Artemis, que busca levar humanos de volta à Lua.

