Vazam supostas imagens do novo iPhone 17

© Sonny Dickson

Nos últimos tempos, têm circulado diversas imagens sobre a linha iPhone 17, e uma delas, compartilhada por Sonny Dickson, chegou a mostrar os moldes dos quatro modelos dessa nova geração de celulares da Apple.

Agora, Dickson divulgou uma nova imagem que exibe novamente alguns desses moldes, permitindo visualizar todos os modelos da linha iPhone 17. Conforme apontam os rumores, o molde com uma única câmera será o iPhone 17 Air, o modelo com duas câmeras será o iPhone 17, e os modelos com três câmeras serão, naturalmente, as versões Pro.

Além da diferença no número de sensores da câmera, os modelos Pro também devem apresentar algumas mudanças na parte traseira, com um contorno visível que pode indicar o uso de outro material.

No entanto, na ausência de informações oficiais da Apple, será necessário aguardar a apresentação prevista para o final do verão.

Leia Também: ChatGPT acusou homem inocente de ter matado os próprios filhos