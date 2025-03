Split Fiction vira febre e desperta corrida em Hollywood por filme

© Electronic Arts / Hazelight

​O jogo Split Fiction foi lançado em 6 de março e, apesar do curto período desde sua chegada às lojas, já conquistou enorme popularidade e excelentes avaliações. De acordo com a revista Variety, essa recepção calorosa desencadeou uma verdadeira disputa em Hollywood pelos direitos de adaptação cinematográfica do título.​

Durante a Game Developers Conference em San Francisco, a Variety apurou que "vários estúdios de topo em Hollywood" estão apresentando propostas para transformar Split Fiction em filme, embora os nomes dos estúdios não tenham sido revelados.​

Atualmente, Split Fiction ostenta uma pontuação de 91 no Metacritic, com os usuários atribuindo uma nota média de 9.0, consolidando-o como o jogo mais bem avaliado de 2025 até o momento.​

Vale lembrar que o título anterior da desenvolvedora Hazelight Studios, It Takes Two, também está sendo adaptado para o cinema pela Amazon. Atualmente, estão em andamento seleções de diretores, roteiristas e atores para o projeto.

