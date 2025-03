Lançamento de novo 'Assassin's Creed' ultrapassa marca dos antecessores

© Ubisoft

O mais recente jogo da franquia ‘Assassin’s Creed’ foi lançado na última quinta-feira, 20, e a produtora e editora Ubisoft tem motivos para comemorar.

De acordo com uma postagem compartilhada pela empresa francesa na rede social X, ‘Assassin's Creed Shadows’ atingiu a marca de 2 milhões de jogadores no sábado, 22.

“Estamos felizes por celebrar este marco incrível. ‘Assassin's Creed Shadows’ superou os lançamentos de ‘Assassin's Creed Origins’ e ‘Assassin's Creed Odyssey’. Obrigado por se juntarem à jornada no Japão feudal”, diz a mensagem.

Vale lembrar, no entanto, que ‘Assassin's Creed Shadows’ esteve envolvido em polêmica logo após o anúncio, com alguns jogadores demonstrando descontentamento pela inclusão de Yasuke como uma das personagens jogáveis.

