James Webb capta fotografia de 'Tornado Cósmico'

© NASA

O Telescópio Espacial James Webb capturou uma nova imagem de um fenômeno conhecido como “Tornado Cósmico”, que é resultado da atividade ao redor de jovens estrelas e do gás gerado nesses processos. Essa estrutura é chamada de objeto de Herbig-Haro, e a foto revela detalhes impressionantes do Herbig-Haro 49/50.

Localizado a 630 anos-luz da Terra, o Herbig-Haro 49/50 foi imortalizado com uma precisão inédita pelos instrumentos NIRCam e MIRI do James Webb. Esses equipamentos permitiram a captura de informações sobre moléculas de hidrogênio, dióxido de carbono e poeira cósmica presentes na região. De acordo com o site Digital Trends, acredita-se que a estrela responsável por esse fenômeno tenha entre algumas dezenas de milhares e um milhão de anos.

Essa observação é um marco importante, pois o Herbig-Haro 49/50 já havia sido registrado pelo Telescópio Spitzer em 2006. No entanto, a tecnologia do James Webb possibilitou uma análise muito mais detalhada do fenômeno, oferecendo aos cientistas novos dados para aprofundar a compreensão sobre esses tipos de eventos cósmicos.

© NASA

Leia Também: James Webb capta (pela primeira vez) imagens de CO2 fora do Sistema Solar