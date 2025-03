Fenômeno misterioso no céu intriga europeus e é associado à SpaceX

© X / news1984_

Na noite de segunda-feira, 24 de março, um estranho fenômeno no céu chamou a atenção de moradores de diversos países europeus, gerando grande curiosidade. Uma espiral de luz foi vista em cidades da Bélgica, Reino Unido, Suíça, França, Itália e Portugal.

Imagens do evento rapidamente se espalharam pelas redes sociais, mostrando uma luz brilhante com um formato peculiar. Os internautas comentaram que o fenômeno parecia se mover e "girar sobre si mesmo". "Alguém viu essa coisa estranha viajando lentamente pelo céu? As nuvens espirais se expandiram e depois desapareceram. Ouvi dizer que pode estar relacionado à SpaceX", escreveu um usuário na rede social X, conforme reportado pelo site R7.

#Internacionales



Reportan la aparición de un extraño espiral luminoso en el cielo de Europa, que fue visible en varios países del continente.



Astrónomos sugieren que podría ser el resultado del lanzamiento de un cohete o la liberación de combustible en la alta atmósfera. pic.twitter.com/5BfgEcm4SB — El Clarín (@SVElClarin) March 25, 2025

De acordo com esta publicação, esta menção à SpaceX pode ter mesmo alguma relação, uma vez que a empresa lançou um satélite na manhã desta segunda-feira.

Algo também considerado pelo Leedslive. De acordo com este site as luzes devem-se ao excesso de combustível do satélite lançado.

Incrível fenômeno!



Nesta noite, uma espiral brilhante surgiu sobre o Reino Unido/Europa, provavelmente devido ao combustível congelado liberado do segundo estágio de um foguete SpaceX após o lançamento. O padrão luminoso permaneceu visível por vários minutos antes de… pic.twitter.com/mehX8EWXJh — JAMES WEBB (@jameswebb_nasa) March 25, 2025

O Meteo Trás os Montes também compartilhou algumas fotos tiradas em diferentes países, entre as quais está uma imagem captada em Benavente, no distrito de Santarém, em Portugal.

Leia Também: James Webb capta fotografia de 'Tornado Cósmico'