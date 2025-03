Morre Han Jong-hee, co-CEO da Samsung, aos 63 anos

© Getty Images

A Samsung Electronics anunciou nesta terça-feira, 25, o falecimento de Han Jong-hee, co-CEO da empresa, que liderava a área de eletrônica de consumo e a divisão de telefones móveis da gigante sul-coreana.

De acordo com a Reuters, Han Jong-hee, de 63 anos, sofreu um ataque cardíaco durante o fim de semana e, apesar de ter recebido atendimento hospitalar, não resistiu. O executivo esteve na Samsung por quase 40 anos e foi responsável pelo sucesso da empresa no setor de televisores. Han estava previsto para participar do evento Bespoke AI da Samsung, marcado para quarta-feira, 26.

"Han foi uma figura-chave para tornar a divisão de televisores da Samsung uma das mais influentes globalmente", afirmou um analista em entrevista à publicação. "Com sua morte repentina, pode haver um impacto a longo prazo na estratégia da empresa, especialmente em áreas como marketing."

A partir de agora, Jun Young-hyun, nomeado co-CEO da empresa na semana passada, assumirá a liderança da Samsung, com a expectativa de que ele seja o único CEO da empresa daqui para frente.



