Pentágono avisa que app Signal está sendo visado por 'hackers' russos

O Pentágono emitiu um alerta sobre o uso da aplicação de mensagens Signal pelos membros do governo dos Estados Unidos, recomendando que seja evitado, após um episódio polêmico envolvendo a administração Trump.

O alerta foi gerado depois que altos funcionários do governo, incluindo o secretário de Defesa Pete Hegseth, discutiram ataques a rebeldes no Iémen em um grupo de conversa na Signal, no qual um jornalista do The Atlantic havia sido adicionado.

Segundo informações do site NPR, o aviso foi enviado nesta terça-feira, 25, e alertou para o risco de ataques de "phishing" direcionados a altos membros da administração Trump, através da plataforma Signal.

Em um e-mail obtido pela publicação, o Pentágono afirmou: “Foi identificada uma vulnerabilidade no aplicativo de mensagens Signal.” O alerta segue indicando que grupos de hackers têm explorado a funcionalidade de “dispositivos associados” da Signal para espionar conversas criptografadas.

Em resposta ao NPR, a Signal esclareceu que a mensagem do Pentágono não se referia a falhas de segurança na aplicação de mensagens em si, mas sim ao risco de ataques de "phishing" dentro da plataforma, onde criminosos tentam obter acesso não autorizado utilizando credenciais de usuários alheios.

