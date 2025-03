Série 'Adolescência' soma mais de 66 milhões de espectadores e bate recorde na Netflix

© <p>Shutterstock</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O drama ficcional "Adolescência", da Netflix, estreou há duas semanas e vem emplacando recordes de audiência na plataforma.

A história sobre bullying e assassinato que tem como suspeito um garoto de 13 anos acumulou mais de 66 milhões de espectadores desde quinta-feira (13), data de lançamento, até a segunda-feira (23). Nos primeiros quatro dias, o número de plays já passava de 24 milhões, de acordo com dados da revista americana Variety.

A trama acompanha Jamie Miller (Owen Cooper), acusado matar uma colega de turma a facadas. A série trata sobre a proliferação de conteúdos misóginos nas redes sociais e o contato de homens jovens com os conteúdos.

A audiência é um recorde para séries do serviço de streaming em duas semanas no ar, e continua no topo de produções em língua inglesa mais vistas da Netflix.

A segunda posição é ocupada pela produção "The Residence", que acumula pouco mais de 6 milhões de visualizações em quatro dias. Depois vem "A Dona da Bola", estrelada por Kate Hudson, com 3,5 milhões após quatro semanas da estreia.

"Bebê Rena", outro sucesso estrondoso da Netflix, teve 22 milhões de visualizações em quase três semanas após o lançamento, segundo o jornal.