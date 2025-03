Jeff Bezos vai se casar com Lauren Sánchez em evento milionário em Aspen

© Getty

Jeff Bezos, o bilionário fundador da Amazon, anunciou que se casará com a repórter de televisão Lauren Sánchez ainda neste ano, em uma cerimônia durante o verão do hemisfério norte. O casamento promete ser um dos maiores eventos do ano, com uma festa luxuosa repleta de celebridades, conforme informações do site TMZ.

O evento será exclusivo para um seleto grupo de pessoas da alta sociedade, conhecidos como "A-list", e contará com a presença de personalidades do mundo da moda, música, televisão e política. Entre os convidados, estão nomes como a atriz Eva Longoria, a cantora Katy Perry e seu marido Orlando Bloom, a apresentadora Oprah Winfrey, a jornalista Gayle King, e a influenciadora Kim Kardashian, acompanhada de sua mãe Kris Jenner.

Outros nomes de peso confirmados são Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, e seu marido Jared Kushner, além de modelos como Brooks Nader e Camila Morrone, a estilista Diane von Furstenberg e o produtor de cinema Brian Grazer.

A cerimônia acontecerá em Aspen, no Colorado, e, segundo o New York Post, Bezos estaria disposto a gastar até US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,4 bilhões) na festa.

Bezos e Sánchez estão juntos desde 2019, quando foram vistos pela primeira vez durante uma viagem à Riviera Francesa. O casal ficou noivo em 2023, enquanto passava férias no iate de Bezos, navegando pela Europa.

Leia Também: Conheça a modelo que ganhou o coração de João Fonseca, fenômeno do tênis