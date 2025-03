OpenAI adia lançamento de criação de imagens no ChatGPT na versão grátis

A OpenAI lançou uma nova funcionalidade para o ChatGPT, permitindo que usuários criem imagens a partir de texto usando o modelo GPT-4o. No entanto, a empresa teve que suspender temporariamente essa função para os usuários da versão gratuita, adiando seu lançamento para essa base de usuários.

Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI, explicou em uma publicação na rede social X que a demanda pela nova ferramenta foi "muito maior do que o esperado". Ele ainda afirmou que "o lançamento da versão gratuita está, infelizmente, adiado por algum tempo".

A alta popularidade mencionada por Altman se refere ao fato de que, nas últimas horas, muitos usuários têm utilizado o ChatGPT para recriar cenas icônicas de filmes, memes e figuras públicas, no estilo de animação famoso pelo Studio Ghibli. A situação foi tão expressiva que Sam Altman até alterou sua foto de perfil para esse estilo.

Ainda não há uma previsão de quando a OpenAI irá liberar essa ferramenta para os usuários da versão gratuita do ChatGPT, sendo que, por enquanto, ela está disponível apenas para assinantes dos planos Plus, Pro e Team.

images in chatgpt are wayyyy more popular than we expected (and we had pretty high expectations).



rollout to our free tier is unfortunately going to be delayed for awhile.