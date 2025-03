Jogo oficial da Fórmula 1 chega no final de maio; veja

© Electronic Arts / Codemasters

A temporada de Fórmula 1 mal começou e as emoções já estão à flor da pele. Se você está querendo se envolver ainda mais, a Electronic Arts e a Codemasters anunciaram o lançamento do jogo "F1 25".

Este é o jogo oficial da temporada 2025 da Fórmula 1 e inclui todas as equipes, pilotos e pistas que farão parte do calendário nos próximos meses. Uma das grandes novidades é o retorno do modo Braking Point, que permitirá aos jogadores criarem sua própria campanha.

"F1 25" será lançado no dia 30 de maio para PlayStation 5, Xbox Series e PC.

Confira o trailer oficial de "F1 25" acima.

