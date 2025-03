As vantagens (e desvantagens) de ter lâmpadas inteligentes em casa

© YouTube / Philips Hue

Se sempre quis transformar a sua casa em um espaço inteligente repleto de dispositivos e ‘gadgets’ conectados à Internet, é provável que as lâmpadas inteligentes estejam no seu ‘radar’ e esteja pensando equipar a sua casa com estes gadgets.

Se este é o seu caso então saiba que a adoção de lâmpadas inteligentes tem vários pontos positivos mas, tal como acontece com tudo, também apresenta alguns motivos para não serem uma opção.

O site TechTudo fez um balanço das coisas positivas e negativas no que diz respeito à adoção e utilização de lâmpadas inteligentes no cotidiano e poderá ver abaixo estes diferentes argumentos.

Pontos positivos:

Automatizado e conveniente;

Economia de energia;

Personalização de cores;

Maior segurança ao permitir ligar e desligar em horários específicos.



Pontos negativos:

Custo inicial elevado;

Dependência da rede Wi-Fi;

Curva de aprendizagem.

