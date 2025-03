Eclipse solar parcial ocorre neste sábado (29), mas será quase invisível no Brasil

© Twitter /

BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Um eclipse solar parcial ocorrerá neste sábado (29), entre 5h51 e 9h44 (de Brasília). A má notícia para quem está no Brasil é que ele não será visível para toda a América do Sul.

Na verdade, poucos locais terão a oportunidade de uma boa visualização do fenômeno. O Canadá é o sortudo da vez, conseguindo ver a totalidade do eclipse parcial -o que significa quase 91% do Sol coberto, segundo o site timeanddate.com.

QUAL O TIPO DE ECLIPSE OCORRERÁ?

O eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol. Com isso, uma sombra (dividida entre umbra e penumbra).

Por se tratar de um eclipse parcial, somente uma parte do disco solar aparece encoberto. Um eclipse total ocorre quando a Lua está mais próxima da Terra e acaba cobrindo totalmente o Sol.

ONDE ESTARÁ VISÍVEL?

Além do Canadá, partes da Europa também poderão apreciar mais de 20% do Sol encoberto. Na maior parte do Reino Unido, os valores passam de 30%, chegando a mais de 40% de Sol obstruído, segundo dados da Nasa.

Alguns locais dos EUA também terão um elevado percentual de Sol encoberto. Em Boston, Massachusetts, o valor fica em 43% e em Nova York, em 22%.

Já em Nuuk, na Groenlândia, território que virou alvo de Donald Trump, presidente dos EUA, o percentual de obstrução do Sol chegará a 87%. Em contrapartida, em Washington, onde fica a Casa Branca, ocupada atualmente por Trump, somente cerca de 1% do Sol estará encoberto.

Para não falar que o Brasil inteiro ficará sem visão do fenômeno, quem estiver no norte do Amapá terá a possibilidade de ver um Sol com uma pequena mordida -menos de 1% encoberto.

COMO VER ENTÃO?

Haverá transmissão online ao vivo. Dessa vez, será possível acompanhar, por exemplo, pelo canal do YouTube do Royal Observatory Greenwich, a partir das 7h (horário de Brasília).

SEGURANÇA

Como o fenômeno praticamente não estará visível no Brasil, os maiores cuidados que brasileiros que queiram acompanhar o evento devem ter é com horário e conexão de internet.

Apesar disso, sempre é importante relembrar os cuidados com a observação de um eclipse solar. Por exemplo, da última vez em que Trump esteve à frente da Casa Branca, olhou diretamente para um eclipse solar, o que não é seguro de ser feito sem proteção ocular adequada. Nunca olhe para um eclipse solar ou para o Sol diretamente, pois isso pode causar queimaduras na retina.

Óculos escuros e chapas de raio-X também não são proteção suficiente.

Uma opção para bloquear grande parte da luz seriam vidros de soldador ou filtro de soldador, número 14 ou maior (ISO 12312-2). Vale alternar a observação com momentos de descanso -usar por cerca de 10 segundos e descansar a vista por um tempo mínimo de 1 minuto.

É possível também usar formas indiretas de observar o eclipse.