Adeus, FaceTime? WhatsApp pode substituir app no iPhone

Uma atualização para a versão mais recente do beta do WhatsApp indica que os usuários do iPhone poderão selecionar o aplicativo como opção padrão para chamadas e mensagens de texto.

Vale lembrar que, com o lançamento do iOS 18.2 no ano passado, os usuários do iPhone tiveram a oportunidade de escolher outros apps para substituir os da Apple como opções padrão. Com essa mudança, parece que os usuários do iPhone poderão ter o WhatsApp como principal aplicativo de comunicação.

É importante destacar que essa funcionalidade ainda não está disponível para todos os usuários da versão mais recente do beta do WhatsApp, portanto, ainda não está claro quando será lançada na versão final.

