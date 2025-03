Veja imagens do eclipse solar parcial que aconteceu neste sábado

© Mike Hewitt/Getty Images

Um eclipse parcial do Sol ocorreu na manhã deste sábado (29). Embora o fenômeno não tenha sido visível na maior parte do Brasil, outras partes do mundo registraram o ocorrido.

A Europa foi 'brindada' por um eclipse parcial solar que é conhecido como 'Chifres do Diabo', devido à forma do Sol enquanto está obstruído pela Lua.

O fenômeno pôde também ser visto na América do Norte, Canadá e em outros países europeus, como Reino Unido e Alemanha.

Veja a galeria acima e, em baixo, veja - ou reveja - o fenômeno.

