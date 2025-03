Rede social X foi comprada por outra empresa de Elon Musk

O dono do X (ex-Twitter), Elon Musk, anunciou que sua empresa de Inteligência Artificial (IA), a xAI, adquiriu a rede social por 33 bilhões de dólares (cerca de 206,25 bilhões de reais).

Musk compartilhou a notícia em uma publicação no X, onde mencionou que o negócio foi conduzido apenas por meio de ações.

“Os futuros da xAI e do X estão interligados”, escreveu Musk. “Hoje, damos oficialmente o passo para combinar os dados, os modelos, a computação, a distribuição e o talento. Esta combinação irá desbloquear imenso potencial ao misturar a capacidade e experiência avançadas de IA da xAI com o alcance gigantesco do X.”

Vale lembrar que Musk adquiriu o X em 2022 por cerca de 44 bilhões de dólares (cerca de 275 bilhões de reais).

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…