'Monster Hunter Wilds' chega à marca de 10 milhões de cópias vendidas

© Capcom

A Capcom divulgou um novo comunicado revelando que, em apenas um mês, Monster Hunter Wilds alcançou a marca de 10 milhões de cópias vendidas.

A empresa destacou que esse é um recorde de vendas na história da Capcom, afirmando que nenhum outro jogo desenvolvido pela produtora japonesa alcançou essa quantidade no primeiro mês após seu lançamento.

Monster Hunter Wilds foi lançado no final de fevereiro, e, na ocasião, a Capcom já expressava satisfação com o sucesso do jogo, que vendeu 8 milhões de cópias nos primeiros três dias.





Leia Também: Rede social X foi comprada por outra empresa de Elon Musk