Dupla presa no espaço por 9 meses aponta culpados

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após passarem nove meses na Estação Espacial Internacional (ISS), os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams deram a primeira entrevista sobre a missão, que deveria ter durado apenas oito dias, mas se estendeu por 286 dias devido a problemas técnicos na cápsula Boeing Starliner, que os levou ao espaço em junho de 2024.

Na entrevista exibida hoje nos EUA pela Fox News, os astronautas falaram sobre como reagiram ao serem informados de que ficariam mais tempo do que o previsto no espaço; refutaram a ideia de terem ficado "presos" ou "esquecidos"; e comentaram sobre quem consideram culpados pelo ocorrido.

Wilmore afirmou que todos os envolvidos na missão são culpados pelos problemas que geraram a situação, inclusive os próprios astronautas. "Eles falharam com você. Quem? Quem são 'eles'?", perguntou.

"Há muitas perguntas que, como comandante eu não fiz, então eu sou culpado. Eu admito isso para a nação. Há coisas que eu não perguntei, que eu deveria ter perguntado. Eu não sabia na época que precisava fazê-las, mas, em retrospectiva, alguns sinais estavam lá. A Boeing é culpada? Claro. A NASA é culpada? Claro. Todos têm uma parte nisso. Houve algumas falhas nos testes e falhas nos preparativos que não previmos", disse Butch Wilmore.

Na mesma linha, Suni Williams afirmou que não caracterizaria os problemas da nave Boeing como "falhas" com eles. Wilmore acrescentou que não quer apontar culpados e, em vez disso, prefere "olhar para o futuro" e aprender com os erros do passado. Ele ainda descartou a ideia de que eles tenham ficado "presos" ou "abandonados" no espaço.

Os astronautas também falaram sobre como reagiram ao saber que teriam de ficar mais tempo no espaço do que o previsto. Suni Williams afirmou ter recebido a notícia de maneira otimista. "Meu primeiro pensamento foi que precisaríamos mudar de planos. Se nossa nave espacial fosse voltar para casa com base nas decisões tomadas aqui, e nós ficássemos lá até fevereiro, eu pensei, 'Vamos aproveitar o melhor disso", contou a astronauta, que no período atuou em experimentos científicos. "Me sinto honrada em ser uma pequena parte disso".

Wilmore disse que sua reação foi se lembrar de que a missão não era sobre ele ou seus sentimentos. "É sobre o que este programa de voo espacial representa. São os nossos objetivos nacionais", disse. "O que o nosso país precisa de mim neste momento? Somos um instrumento do nosso país, dos nossos objetivos nacionais. Eu pensei em não estar lá para o ano de ensino médio da minha filha? Claro. Mas nós os treinamos para serem resilientes, minhas filhas e minha família."

Os astronautas retornaram à Terra em 18 de março, em uma missão de resgate conduzida pela NASA e pela SpaceX. Eles estavam em órbita desde junho do ano passado, após a NASA decidir que não seria seguro trazê-los de volta na nave Boeing Starliner, que apresentou problemas técnicos e retornou à Terra sem tripulação em setembro do ano passado.