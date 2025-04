SpaceX lança 1.ª missão espacial tripulada sobre os pólos da Terra

© Lusa

A SpaceX, empresa de Elon Musk, deu mais um passo significativo na exploração espacial ao lançar uma missão que sobrevoará os polos Norte e Sul da Terra, marcando a presença de uma tripulação composta por quatro astronautas não profissionais. A missão, chamada Fram2, é uma homenagem a um navio usado para exploração polar no século XIX.

A decolagem aconteceu na noite de segunda-feira, com a cápsula Dragon sendo transportada pelo foguete Falcon 9, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, às 21h46 (02h46 em Lisboa). Durante o lançamento, as equipes da SpaceX foram ovacionadas, e a transmissão ao vivo no portal da empresa acompanhou todos os momentos.

O comandante da missão, Chun Wang, um empresário de criptomoedas que financia o projeto, afirmou que o objetivo é avançar na exploração espacial de longo prazo, seguindo o espírito dos primeiros exploradores polares. Além de Wang, os tripulantes incluem o cineasta norueguês Jannicke Mikkelsen, o australiano Eric Philips, conhecido por suas explorações polares, e a pesquisadora alemã de robótica, Rabea Rogge.

A missão, que deve durar entre três e cinco dias, possibilitará a realização de mais de 20 experimentos científicos, incluindo a captura das primeiras imagens de raios X no espaço e o cultivo de cogumelos em microgravidade. Esses experimentos têm o potencial de ser fundamentais em futuras missões, como as viagens para Marte.

A tripulação se preparou durante oito meses para esta missão, com treinamento rigoroso, incluindo atividades no inverno do Alasca. Uma vez de volta à Terra, a tripulação tentará sair da cápsula sem assistência médica, em um estudo para analisar as tarefas simples que os astronautas podem realizar após uma missão espacial.

Além das missões lunares Apolo, os polos da Terra nunca haviam sido explorados por astronautas, incluindo aqueles a bordo da Estação Espacial Internacional.

A SpaceX já realizou com sucesso várias missões para a NASA e também completou cinco missões privadas, incluindo três para a Estação Espacial Internacional (ISS), em colaboração com a Axiom Space, e duas em órbita da Terra. A primeira missão orbital privada foi a Inspiration4, em 2021, seguida pela Polaris Dawn, que marcou a primeira caminhada espacial privada da história.

Ambas as missões foram financiadas pelo bilionário Jared Isaacman, que também é um colaborador próximo de Elon Musk e foi indicado por Donald Trump para se tornar o futuro chefe da NASA.





