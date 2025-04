Telescópio James Webb consegue captar auroras em Netuno; veja

© NASA / ESA

Um estudo publicado na revista científica Nature Astronomy, com base em observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb, parece confirmar a existência de auroras em Netuno.

A pesquisa revela que, ao contrário da Terra, as auroras no planeta gasoso estão concentradas em latitudes diferentes. Isso ocorre devido ao campo magnético de Netuno, que está inclinado em quase 50 graus em relação ao seu eixo de rotação. Esse fator dificultou o estudo do planeta ao longo dos anos, mas, com os instrumentos avançados do James Webb, os cientistas conseguiram captar imagens inéditas, como a que pode ser vista abaixo.

© NASA / ESA

