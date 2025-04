iOS 18.4 traz oito novos emojis para usuários de iPhone; veja

© Getty Images

A Apple liberou, nesta terça-feira (1º), a atualização do iOS 18.4, e uma das novidades que mais chamaram a atenção foi a chegada de oito novos emojis ao teclado do iPhone. Os ícones foram aprovados previamente pelo Unicode Consortium e agora passam a fazer parte do catálogo oficial do sistema.

Os novos emojis incluem representações curiosas e expressivas, como:

Rosto com olheiras

Impressão digital

Árvore sem folhas

Nabo

Harpa

Pá

