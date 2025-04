Casa Branca discute proposta final para evitar banimento do TikTok

© Shutterstock

O governo dos Estados Unidos se prepara para realizar, nesta quarta-feira (2), uma reunião decisiva na Casa Branca que poderá determinar o futuro do TikTok no país. A informação foi confirmada à agência Reuters por um representante oficial da administração norte-americana.

A reunião acontecerá três dias antes do vencimento do prazo estabelecido para que a plataforma chinesa continue operando legalmente nos Estados Unidos. O prazo havia sido prorrogado pelo presidente Donald Trump com o objetivo de permitir que um acordo fosse firmado, mantendo o aplicativo ativo no território norte-americano. A nova data limite é o próximo sábado, 5 de abril.

Além de Trump, participarão da reunião o vice-presidente JD Vance, o secretário de Comércio Howard Lutnick, o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz e a diretora de inteligência Tulsi Gabbard.

Segundo fontes próximas às negociações, a proposta mais bem posicionada até o momento é liderada pela Oracle. A gigante da tecnologia norte-americana está trabalhando em parceria com os investidores da Susquehanna International Group, General Atlantic e o fundo Blackstone para estruturar um acordo que garanta segurança nacional e viabilize a permanência do TikTok no país.

