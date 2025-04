Nintendo Switch 2 terá controle que vira mouse e novo 'Donkey Kong' por US$ 450

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nintendo anunciou nesta quarta-feira (2) que o console híbrido Switch 2 será lançado em 5 de junho por US$ 449,99 (cerca de R$ 2.500, sem considerar impostos) acompanhado por "Mario Kart World", jogos de GameCube e recursos sociais como bate-papo por voz.

O novo console, sucessor do Nintendo Switch, terá uma tela maior de 7,9 polegadas (ante 6,2 no anterior), com suporte a HDR e taxas de atualização de até 120 Hz -ainda receberá, pela primeira vez em décadas, um novo jogo de plataforma 3D de "Donkey Kong", anunciado para julho.

O dispositivo mantém a espessura do modelo anterior, mas apresenta um display LCD melhorado. Os Joy-Cons, controles destacáveis, foram reformulados para oferecer mais conforto e agora se conectam magneticamente ao console.

A principal novidade na jogabilidade é uma função de mouse. O usuário poderá destacar o Joy-Con para usá-lo sobre uma superfície, garantindo mais precisão em jogos. Em exemplos, a Nintendo mostrou os controles sendo usados para simular tacos de golfe ou, em conjunto, para mover cadeiras de rodas no jogo de basquete "DragxDrive".

O novo dock, base usada para conectar o sistema portátil a uma televisão, permitirá jogos em resolução 4K e conta com um sistema de ventilação integrado.

Outra novidade do console é o botão C, que ativa o modo GameChat, permitindo conversas por voz e compartilhamento de telas em tempo real, semelhante ao aplicativo Discord. A Nintendo ainda revelou um acessório de câmera opcional, além de novos controles parentais.

Outra funcionalidade inédita é o GameShare, que permite que usuários compartilhem alguns jogos em rede local com amigos que não tiverem cópias, como acontecia no Nintendo DS.

O armazenamento interno do Switch 2 recebeu um salto, passando de 32 GB para 256 GB. A Nintendo também anunciou que alguns jogos já lançados para o antecessor receberão a chamada Switch 2 Edition, uma versão com conteúdos novos, melhorias gráficas e de desempenho.

Foram destacadas nesse quesito novas versões de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (2017) e "Tears of the Kingdom" (2023), que receberão melhorias na resolução e na taxa de quadros por segundo. Os jogos, inclusive, finalmente terão tradução em português do Brasil.

Jogos já anunciados como "Pokémon Legends Z-A" e "Metroid Prime 4: Beyond" terão lançamentos para ambos os consoles, enquanto o "Mario Kart World" será exclusivo para o Switch 2.

Um dos principais destaques do evento, o novo jogo de corrida comportará 24 competidores simultâneos e terá um mundo mais aberto que permite encontros fora das competições.

Essa deve ser uma das grandes apostas da empresa para a nova geração, já que "Mario Kart 8 Deluxe" (2017) foi o jogo mais vendido para o Switch, com 67 milhões de unidades vendidas. Um evento dedicado a "Mario Kart World" está marcado para 17 de abril, e o jogo estará disponível na estreia do Switch 2, em 5 de junho.

O jogo tem preço sugerido de US$ 79,90 (R$ 455, sem considerar impostos), um aumento de US$ 10 em relação ao padrão praticado hoje pelo setor e de US$ 20 comparado com os lançamentos do Switch em 2017.

Também será exclusivo o novo "Donkey Kong Bananza", primeiro título original dedicado ao personagem em mais de dez anos, que será lançado em 17 de julho por US$ 69,90. Trata-se do primeiro jogo de plataforma 3D da franquia desde "Donkey Kong 64" (1999).

Entre os títulos de parceiros confirmados para o Switch 2, estão "Elden Ring", "Split Fiction", "Street Fighter 6", "Cyberpunk 2077", "Final Fantasy 7 Remake", "Hollow Knight: Silksong" e um novo jogo da franquia 007, ainda sem título.

Jogos clássicos do console GameCube, de 2001, ainda estarão disponíveis por meio do serviço de assinatura pago Nintendo Switch Online.

O lançamento do Switch 2 em junho também será acompanhado pelo "Nintendo Switch 2 Welcome Tour", uma experiência paga que demonstrará as funcionalidades do console, similar ao "Astro's Playroom" do PlayStation 5.

A revelação do console ocorreu em janeiro, quando a empresa japonesa publicou um vídeo de 2 minutos no YouTube mostrando o novo dispositivo.

O anúncio de um sucessor para o Switch, lançado em 2017, era aguardado ao menos desde 2023, quando o console completou seis anos. Essa havia sido a duração do ciclo do Wii, último aparelho de sucesso da Nintendo antes do atual.

Como o próprio nome já sugere, o novo console representa mais uma evolução do que uma revolução para a Nintendo. Essa aposta na continuidade não é inédita na história da empresa, principalmente quando o console anterior é um sucesso de vendas.

Lançado em 2004 e com 154 milhões de unidades vendidas, o Nintendo DS é o maior sucesso comercial da fabricante japonesa. Em 2011, quando foi lançar seu sucessor, o Nintendo 3DS, a empresa optou por manter o mesmo conceito do antecessor.

A estratégia, repetida agora na mudança do Switch para o Switch 2, é justificada pelo fracasso da última virada na qual a empresa apostou. O Nintendo Wii U, de 2012, tentativa da companhia de surfar na onda dos tablets, vendeu 13,6 milhões de unidades, cerca de 13% do que o Wii comercializou no seu ciclo (101,6 milhões).

O sucesso de crítica e público do Switch também se refletiu na "bilheteria" -desde 2017, ano de estreia do Switch, as ações da empresa triplicaram de valor, superando o patamar alcançado no auge do combo Wii e DS.

Até dezembro do ano passado, foram vendidas 150 milhões de unidades do console, pouco menos que o PlayStation 2, videogame mais comercializado da história, com 160 milhões.