Amazon faz proposta surpresa para comprar o TikTok nos EUA, diz NYT

A Amazon surpreendeu o mercado ao apresentar uma proposta de última hora para adquirir integralmente o TikTok nos Estados Unidos, segundo reportagem publicada nesta quarta-feira (3) pelo The New York Times. A movimentação ocorre às vésperas do prazo final estabelecido pelo governo norte-americano para que a plataforma evite ser banida do país.

A extensão do prazo, concedida pelo presidente Donald Trump, termina neste sábado, 5 de abril. Caso nenhuma solução seja encontrada, o aplicativo — controlado pela chinesa ByteDance — pode ser oficialmente proibido nos EUA por supostas preocupações com segurança nacional.

Além da proposta da gigante do varejo, outras alternativas estão sendo analisadas. De acordo com o site The Information, o governo norte-americano estuda um plano batizado de “TikTok America”. A ideia seria transformar a operação da plataforma em uma nova empresa, com participação de investidores dos Estados Unidos e também da própria ByteDance, além de outros acionistas chineses.

