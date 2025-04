Roblox vai dar mais poder aos pais; entenda

© Getty Images

A Roblox anunciou novas medidas para reforçar a segurança de crianças e adolescentes na plataforma. A partir de uma atualização no Centro de Segurança, os pais terão mais ferramentas para supervisionar e limitar as interações dos filhos no ambiente virtual.

Entre as novidades, está a possibilidade de visualizar a lista de amigos dos filhos e bloquear contatos específicos. Caso isso aconteça, os menores não poderão mais trocar mensagens com os usuários bloqueados. Se quiserem desbloqueá-los no futuro, precisarão da autorização dos responsáveis.

Além disso, os pais também poderão restringir o acesso a determinadas experiências dentro do Roblox, controlando de forma mais precisa o tipo de conteúdo consumido pelas crianças. A iniciativa busca oferecer mais segurança e tranquilidade às famílias, num ambiente cada vez mais popular entre o público infantojuvenil.

