WhatsApp vai reduzir o número de mensagens que recebe de grupos

© Shutterstock

O WhatsApp está testando uma nova funcionalidade na versão beta do aplicativo para Android que promete deixar mais claro o limite de mensagens enviadas por listas de transmissão.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, atualmente o WhatsApp permite o envio de apenas 30 mensagens por lista de transmissão a cada ciclo de 30 dias. Com a nova ferramenta, o objetivo é informar melhor os usuários sobre esse limite, facilitando a gestão do recurso e evitando abusos.

Além disso, será possível estabelecer um limite de mensagens para cada lista individualmente, o que deve contribuir para reduzir o envio de conteúdo indesejado e spam, especialmente em grupos com grande número de contatos.

Ainda não há uma data definida para o lançamento da atualização com a novidade, mas ela deverá chegar em futuras versões do app.

Leia Também: Adeus, FaceTime? WhatsApp pode substituir app no iPhone

Leia Também: Confira quatro novidades que vão chegar ao WhatsApp em 2025