YouTube anuncia novas ferramentas de edição para Shorts com IA

O YouTube revelou que vai expandir os recursos de edição de vídeo na seção Shorts, voltada para vídeos curtos em formato vertical. A novidade faz parte de uma estratégia para competir com plataformas como TikTok e Instagram Reels, líderes nesse tipo de conteúdo.

De acordo com o site especializado Engadget, entre as novas funcionalidades previstas estão ferramentas com inteligência artificial (IA), que permitirão aos criadores de conteúdo inserir músicas, textos temporizados e até criar adesivos personalizados a partir de fotos da galeria do celular.

Uma dessas funções com IA deve ser lançada ainda nesta primavera no hemisfério norte. O YouTube afirmou também que os usuários do Shorts podem esperar atualizações constantes ao longo de 2024 e até o final de 2025.

Com essa movimentação, a plataforma busca atrair mais criadores e manter-se competitiva no segmento de vídeos curtos, que tem crescido em audiência e relevância no cenário digital.





