Nintendo suspende pré-venda do Switch 2 nos EUA após tarifas de Trump

Nesta sexta-feira (4), a Nintendo decidiu suspender a pré-venda do console Switch 2 nos Estados Unidos devido a imposição de tarifas do presidente Donald Trump. As reservas começariam na próxima quarta-feira (9), com lançamento marcado para 5 de junho.

"As pré-encomendas para o Nintendo Switch 2 nos EUA não começarão em 9 de abril de 2025, a fim de avaliar o impacto potencial das tarifas e das condições de mercado em evolução. A Nintendo atualizará o cronograma em uma data posterior. A data de lançamento de 5 de junho de 2025 permanece inalterada", disse a empresa japonesa em nota divulgada à imprensa americana.

Antes do anúncio das tarifas, a Nintendo tinha divulgado o preço de US$ 449,99 (cerca de R$ 2.600, sem considerar impostos) para o novo console.

Com sede em Quioto, no Japão, a Nintendo também produz na China e no Vietnã. "As tarifas recíprocas sobre Vietnã e Japão foram mais altas do que o esperado, e a Nintendo sentirá o impacto disso se elas entrarem em vigor totalmente. Dito isso, achamos improvável que a Nintendo aumente o preço do console neste momento, mas também é improvável que haja uma redução nos próximos 5 anos", comentou a consultoria Niko Partners, voltada à indústria dos games.

O console ainda não tem preço nem data oficial de lançamento para o Brasil.