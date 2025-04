China trava acordo para venda da TikTok nos EUA após Trump impôr tarifas

© Lusa

A fonte, que pediu para não ser identificada, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que a Presidência dos Estados Unidos acreditava que as partes estavam próximas de um acordo.

O acordo previa que as operações do TikTok nos EUA seriam separadas em uma nova empresa, sediada no país, controlada e operada por uma maioria de investidores norte-americanos, com a ByteDance mantendo uma participação minoritária.

O otimismo em torno do acordo teria levado o então presidente dos EUA, Donald Trump, a afirmar na sexta-feira que manteria o TikTok funcionando no país por mais 75 dias, na véspera do prazo para a venda da plataforma.

"O meu governo tem trabalhado muito em um acordo para SALVAR O TIKTOK, e fizemos um progresso tremendo", publicou Trump nas redes sociais. Na quinta-feira, ele já havia dito que o acordo estava prestes a ser fechado.

"O acordo ainda precisa de mais trabalho para garantir que todas as aprovações necessárias sejam assinadas, e é por isso que estou assinando uma ordem executiva para manter o TikTok funcionando por mais 75 dias", acrescentou.

"Estamos ansiosos para trabalhar com o TikTok e com a China para concluir o acordo", declarou o ex-presidente.

No entanto, Pequim barrou o acordo na quinta-feira, um dia depois de Trump anunciar tarifas abrangentes em escala global, incluindo uma tarifa adicional de 34% sobre importações vindas da China.

Segundo a fonte ouvida pela AP, representantes da ByteDance ligaram para a Casa Branca para informar que a China não aprovaria o acordo até que houvesse negociações sobre comércio e tarifas.

O acordo vinha sendo desenvolvido há meses, com a equipe do então vice-presidente JD Vance negociando diretamente com diversos investidores potenciais e representantes da ByteDance.

O plano previa um período de 120 dias para concluir os trâmites regulatórios e o financiamento. O acordo dependia da aprovação dos investidores atuais, dos novos investidores, da ByteDance e do governo dos EUA.

Um porta-voz da ByteDance confirmou, em comunicado, que a empresa vinha discutindo uma “solução potencial” com o governo americano, mas ressaltou que “nenhum acordo foi implementado”.

“Há questões importantes a serem resolvidas”, disse o porta-voz. “Qualquer acordo estará sujeito à aprovação conforme a legislação chinesa”, acrescentou.

A justiça dos EUA está exigindo que o TikTok se desvincule da empresa-mãe como condição para continuar operando no país, devido a suspeitas de que os dados coletados são compartilhados com autoridades chinesas.

A ByteDance lançou o aplicativo Douyin em 2016 e, após o sucesso na China, criou em 2017 a versão global, o TikTok, que passou a crescer mais rapidamente do que concorrentes como Facebook e Instagram.

