Primeiros 'astronautas' a explorar pólos da Terra estão de volta; veja

Depois de quase quatro dias em órbita, a cápsula Dragon e a tripulação Fram2 pousaram em segurança no mar, próximo à costa de Oceanside, na Califórnia, Estados Unidos, concluindo aquela que foi a primeira missão a sobrevoar os polos Norte e Sul da Terra.

Lançada pela SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, a missão marcou mais um passo na exploração espacial comercial, com uma tripulação composta por quatro astronautas não profissionais.

Durante a missão, segundo a SpaceX, a equipe realizou 22 experimentos científicos com o objetivo de aprimorar as capacidades humanas para futuras explorações espaciais de longa duração e aprofundar o conhecimento sobre a saúde humana no espaço. Entre as atividades realizadas, destacam-se a primeira radiografia feita fora da Terra, estudos físicos para manter a massa muscular e óssea, além do cultivo de cogumelos em microgravidade. Ao retornarem, os tripulantes saíram da cápsula Dragon sem assistência médica, demonstrando a capacidade funcional dos astronautas após períodos curtos ou longos no espaço.

A SpaceX já havia concluído com sucesso diversas missões para a agência espacial norte-americana NASA, além de outras cinco missões privadas: três delas com destino à Estação Espacial Internacional (ISS), em parceria com a Axiom Space, e duas em órbita da Terra.

A primeira dessas missões orbitais foi a Inspiration4, realizada em 2021, seguida pela Polaris Dawn, que marcou a primeira caminhada espacial privada da história.

Ambas as missões foram financiadas pelo bilionário Jared Isaacman, um colaborador próximo de Elon Musk, que chegou a ser indicado por Donald Trump para assumir o cargo de chefe da NASA no futuro.



