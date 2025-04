O dia de hoje marca o fim de uma era para o Facebook e Instagram!

O responsável de política global da Meta, Joel Kaplan, anunciou na rede social X que a empresa deixará de contar com verificadores de fatos nas suas redes sociais nos EUA a partir desta segunda-feria, dia 7.

“Na segunda-feira à tarde, o nosso programa de verificação de fatos nos EUA estará oficialmente encerrado”, escreveu Kaplan. “Isso significa que não haverá verificação nem verificadores. Anunciamos em novembro que encerraríamos o programa e removeríamos as penalizações gradualmente. Em vez de verificação de fatos, as primeiras Notas da Comunidade devem começar a aparecer gradualmente no Facebook, Threads e Instagram sem quaisquer penalizações associadas”.

Vale lembrar que tudo indica que o programa de verificação de fatos continuará ativo nas redes sociais da Meta fora dos EUA, com a gigante tecnológica a já admitindo que planeja levar as Notas da Comunidade para mais países no futuro.

By Monday afternoon, our fact-checking program in the US will be officially over. That means no new fact checks and no fact checkers. We announced in January we’d be winding down the program & removing penalties. In place of fact checks, the first Community Notes will start…